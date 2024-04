"Il ritiro delle truppe da Khan Yunis è stato condotto nl momento in cui Hamas ha cessato di esistere come struttura militare in città". Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant secondo cui "Le nostre forze hanno lasciato l'area per prepararsi alle loro future missioni, inclusa la missione a Rafah".



