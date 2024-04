Paura della firma, sprint sulla proposta di FdI

Stop alla responsabilità erariale sugli atti che siano stati preventivamente vistati dalla Corte dei Conti e obbligo di copertura assicurativa per coloro che abbiano responsabilità nella gestione di risorse pubbliche. Ma anche multa fino a due annualità del trattamento economico complessivo per il pubblico ufficiale responsabile di procedimenti legati al Pnrr e al Pnc sui quali si accumuli un ritardo superiore al 10% del tempo complessivo previsto per la conclusione. Il centrodestra accelera sulla questione della paura della firma con una proposta di legge a firma di Tommaso Foti che ha iniziato l'iter in commissione alla Camera.



