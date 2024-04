Molinari (Lega), vinceremo le elezioni regionali in Piemonte

"Penso vinceremo le elezioni regionali per il buon lavoro che abbiamo fatto come Lega in Piemonte e come centro destra con un ottimo governatore che ha dato pari dignità ai territori". Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, a margine di un appuntamento al quale è atteso il leader leghista Matteo Salvini, oggi a Torino.

"Con l'autonomia - ha aggiunto - potremo dare risposte ancora maggiori. Le polemiche giudiziarie non ci appartengono".



