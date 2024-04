Influenza, curva in calo ma ancora 300mila casi in 7 giorni

La stagione influenzale non è ancora terminata. Nella scorsa settimana più di 300mila italiani sono stati messi a letto da sindromi simil-influenzali, anche se sono stati 25mila in meno rispetto alla settimana precedente; sono 13,5 milioni dall'inizio dell'anno. È quanto ha rilevato il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nella settimana di Pasqua sono stati ancora i bambini piccoli i più colpiti, con 15,30 casi per mille; nella fascia di età 5-14 anni i casi sono stati 6,96 per mille, in quella 15-64 anni 4,86 casi per mille e negli over 65 2,35 casi ogni mille.

Tra le Regioni, stagione finita in Basilicata, Friuli Venezia-Giulia e Provincia Autonoma di Trento, dove i livelli di incidenza delle sindromi simil-influenzali sono tornati sotto la soglia basale.

In calo la circolazione di virus influenzali: sono risultati positivi solo il 2,4% dei campioni analizzati dai laboratori afferenti alla rete RespiVirNet, rispetto al 4,2% della settimana precedente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA