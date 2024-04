"Abbiamo espulso personale russo dal quartier generale della Nato. In effetti stavano svolgendo attività che non erano diplomatiche, ma di intelligence". Lo ha annunciato, in un'intervista alla Bild, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nell'intervista.

" Stiamo adottando misure per rendere più difficile ai servizi segreti russi svolgere attività illegali tra i Paesi della Nato o al loro interno", ha aggiunto.



