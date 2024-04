Ryanair, bene procedimento Antitrust, svelerà truffe agenzie

"Ryanair accoglie con favore questo procedimento dell'Agcm, che porterà alla luce le truffe sui prezzi e i sovrapprezzi imposti ai consumatori italiani da parte di agenzie di viaggi online pirata e da alcuni agenti di viaggio".

Lo dichiara in una nota Ryanair dopo che il presidente di Fto - Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, Franco Gattinoni, ha detto di aver appreso che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato l'avvio di un "procedimento cautelare" contro Ryanair per "verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di eventuali misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali".

"La Corte di Appello di Milano - scrive Ryanair - ha stabilito a febbraio 2024 che Ryanair non ha una posizione dominante nel mercato del trasporto aereo in Italia e che non c'è alcuna sostanza né verità nelle false accuse avanzate da Fto e da queste agenzie di viaggi online pirata". Al contrario "Ryanair continua ad aumentare rotte, traffico e posti di lavoro in Italia offrendo basse tariffe e concorrenza. Assaeroporti ha fatto sapere questa settimana che il traffico di febbraio negli aeroporti italiani è cresciuto del 14% e che questa crescita è dovuta interamente a Ryanair".



