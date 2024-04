Chiusura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i due decennali che si allarga di tre punti base, a quota 141. In rialzo di sette punti base anche il rendimento dei Btp, che tornano al 3,8%, in una seduta di vendite per tutto il comparto obbligazionario, che sconta il prolungarsi di uno scenario di tassi alti.



