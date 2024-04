Esercito Usa, sganciati su Gaza oltre 50.000 pasti

Il Comando centrale dell'esercito degli Stati Uniti ha condotto un lancio aereo di assistenza umanitaria nel nord di Gaza "per fornire aiuti essenziali ai civili colpiti dal conflitto". Complessivamente sono stati sganciati oltre 50.680 pasti. E' quanto riportato in un post su X dell'U.S. Central Command, nel quale si precisa che l'operazione è stata condotta da quattro aerei C-130 dell'aeronautica americana e da soldati specializzati nella consegna aerea di forniture di assistenza umanitaria. Circa 20 pacchi sono finiti in mare vicino alla riva.



