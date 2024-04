"Se non ritirano le accuse di slealtà diventerà sempre più difficile lavorare con il Pd. Il Pd non può pretendere che noi possiamo sottoscrivere tutto quello che viene dal passato. Noi siamo per la legalità, se il Pd è disposto a fare un nuovo percorso senza buttare a mare tutto il passato va bene, altrimenti ne prendiamo atto". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando a 'L'aria che tira' in collegamento dalla Puglia.



