Meloni, non contraria a elezione diretta del capo dello Stato

"Quello che volevo è una riforma che non mettesse in discussione l'autorevolezza e l'unità che il capo dello Stato garantisce, ma cambia molto quando hai un mandato diretto dei cittadini, ai cittadini rispondi. Quando hai un mandato che viene dai partiti rispondi a loro. Il presidente della Repubblica è il garante della Costituzione, questa disparità non la vedo. Dopodiché, vogliamo introdurre anche l'elezione diretta del presidente della Repubblica? io non sono contraria". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di "Porta a porta", in onda questa sera su Rai 1, parlando del premierato.



