Calenda, Salvini va avanti ma verso dove?

"Salvini non riesce a disdire un accordo varato in pompa magna con Putin, mandasse una mail.

Altrimenti ti viene il dubbio del perchè non faccia un gesto così semplice, che invece non arriva. E noi abbiamo un vicepremier che ha un accordo con Putin mentre noi mandiamo armi all'Ucraina per sostenerla dopo l'aggressione di Putin. Non è normale e nessuno ne parlava...". Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda ad Omnibus, su La 7, dopo la bocciatura della mozione di sfiducia al vicepremier che ha parlato di 'ennesima figuraccia della sinistra' e ha detto di voler 'andare avanti'.

"Ma avanti verso dove?", commenta Calenda, leader di Azione che con Matteo Richetti capogruppo alla Camera, era stata prima firmataria della mozione di sfiducia respinta ieri.



