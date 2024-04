Biden a Netanyahu, 'serve un cessate il fuoco immediato'

Il presidente Usa Joe Biden, nella sua telefonata al premier israeliano Benyamin Netanyahu, "ha sottolineato che un cessate il fuoco immediato è essenziale per stabilizzare e migliorare la situazione umanitaria e proteggere i civili innocenti, e ha esortato il primo ministro a dare potere ai suoi negoziatori per concludere senza indugio un accordo per riportare a casa gli ostaggi". Lo rende noto la Casa Bianca.

Biden "ha chiarito la necessità che Israele annunci e attui una serie di passi specifici, concreti e misurabili per affrontare i danni ai civili, le sofferenze umanitarie e la sicurezza degli operatori umanitari" e che "la politica degli Stati Uniti rispetto a Gaza sarà determinata dalla nostra valutazione dell'azione immediata di Israele su questi passi".

Nella loro telefonata, Joe Biden e Benjamin Netanyahu "hanno discusso anche delle minacce iraniane contro Israele e il popolo israeliano" . Il presidente Usa "ha chiarito che gli Stati Uniti sostengono fortemente Israele di fronte a tali minacce".



