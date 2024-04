Coppa Italia:Fiorentina; Italiano, fiduciosi per gara di ritorno

''Primo round a favore nostro, avevamo bisogno di una vittoria. La squadra ha risposto bene, siamo fiduciosi per la gara di ritorno''. Vincenzo Italiano appare soddisfatto nonostante le tante occasioni costruite dalla Fiorentina e il rammarico per aver realizzato un solo gol che tiene in bilico la qualificazione alla finale. ''Carnesecchi ha fatto due parate incredibili su Gonzalez, in sfide come queste si affrontano autentici campioni e lui è stato strepitoso - dichiara il tecnico viola - Finale più vicina? Non direi, però ci teniamo stretto questo vantaggio. Comunque è a Bergamo che dovremo fare una prestazione strepitosa'. La posta in palio è altissima, avremmo messo la firma su una vittoria che è arrivata con una prestazione ottima''.

''Non avevamo preventivato di perdere ma il risultato ci permette di lasciare aperto il ritorno, fra tre settimane a Bergamo davanti ai nostri tifosi potremo ribaltare tutto - ha dichiarato per l'Atalanta Tullio Gritti, il vice di Gasperini stasera squalificato - Nel primo tempo la Fiorentina ha giocato meglio di noi, i meriti degli avversari vanno riconosciuti però nella ripresa la gara è stata più equilibrata, Carnesecchi è stato molto bravo ma noi avremmo anche potuto pareggiare, le occasioni non ci sono mancate. Tutto insomma rimane aperto''.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA