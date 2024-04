Israele, 'indagini su tragico incidente a operatori Wck'

"In seguito alle notizie riguardanti il personale della World Central Kitchen a Gaza, l'Idf sta conducendo un esame approfondito ai massimi livelli per comprendere le circostanze di questo tragico incidente": lo scrive su Telegram l'esercito israeliano riferendosi all'uccisione di diversi operatori umanitari della ong statunitense in un raid aereo israeliano nella Striscia di Gaza.

"L'Idf compie grandi sforzi per consentire la consegna sicura degli aiuti umanitari e lavora a stretto contatto con la WCK nei loro sforzi vitali per fornire cibo e aiuti umanitari alla popolazione di Gaza", prosegue il comunicato.



