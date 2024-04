Hezbollah, il movimento filo-iraniano in Libano ha affermato stasera che Israele pagherà per il raid israeliano contro l'ambasciata d'Iran a Damasco.

"Certamente, questo crimine non passerà senza che il nemico sia oggetto di punizione e vendetta", ha detto il 'Partito di Dio' in un comunicato.



