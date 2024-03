Israele, Netanyahu è stato operato 'con successo' all'ernia

Benjamin Netanyahu è stato operato "con successo" all'ernia, comunica l'ufficio del primo ministro israeliano. Netanyahu è "in forma e comincia a riprendersi", è stato precisato al termine dell'intervento eseguito ieri sera in anestesia totale.

Nelle stesse ore migliaia di israeliani manifestavano a Gerusalemme per chiedere le dimissioni del premier e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. Ieri il movimento islamista palestinese ha detto di ritenere ancora "troppo distante" la posizione di Israele per "fare progressi" nei negoziati. Netanyahu ha affermato da parte sua che è Hamas ad aver irrigidito le sue posizioni sui termini di una tregua.





