Primi dati, i candidati di Erdogan indietro a Istanbul e Ankara

Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu e quello di Ankara Mansur Yavas sono in vantaggio sui candidati sostenuti dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan nei primi risultati, diffusi dal canale HaberTurk, delle elezioni amministrative in Turchia, con circa il 9% delle schede scrutinate. L'opposizione è in vantaggio anche a Smirne, su tutta la costa dell'Egeo e del Mediterraneo mentre il partito filocurdo domina nel sud est. Il partito di Erdogan mantiene il controllo su gran parte dell'Anatolia centrale.



