Controlli nell'area di San Pietro, due persone arrestate

Due persone arrestate e due denunciate. E' il bilancio del servizio di controllo straordinario svolto dai carabinieri nell'area di San Pietro in questi giorni affollata di turisti per la Pasqua.

I militari dell'Arma della Compagnia di Roma San Pietro, con il supporto dei Carabinieri C.I.O. del Reggimento "Lazio", hanno tratto in arresto due fratelli romeni di 21 e 23 anni, sorpresi e bloccati sulla scalinata della fermata metropolitana "Ottaviano", subito dopo aversi impossessati del contenuto di uno zaino di un cittadino italiano che non si era accorto di nulla. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

Denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni, due 15enni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché sorpresi con 21 g di hashish e 45 g di marijuana.

Nel corso dei controlli sono stati identificati altri due minorenni di 16 e 17 anni, trovati in possesso di dosi di marijuana e hashish e sono stati segnalati alla Prefettura di Roma. Sanzionati anche tre cittadini stranieri di età compresa tra 33 e i 40 anni, per l'inosservanza del Daspo Urbano, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore dall'area di San Pietro.

Infine, i Carabinieri hanno sorpreso e sanzionato amministrativamente un cittadino originario della Libia, poiché sorpreso in piazza Pio XII (area Unesco) mentre era intento a promuovere tour turistici e sono stati posti sotto sequestro alcuni gadget destinati alla vendita. Nel corso delle mirate verifiche, i Carabinieri hanno identificato 145 persone, eseguito verifiche su 30 veicoli e elevato una contravvenzione al codice della strada.



