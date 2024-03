A Gaza calca e spari per gli aiuti, almeno 5 morti

Almeno 5 persone sono morte a Gaza per la calca, durante la quale sono stati anche uditi colpi d'arma da fuoco, mentre venivano distribuiti aiuti umanitari poco prima dell'alba. Lo fa sapere la Mezzaluna Rossa. L'Afp afferma che in un suo video si vedono camion che si muovono velocemente in mezzo a ruderi in fiamme, con la folla che urla e si accalca e si odono "spari di avvertimento", definiti così da testimoni. La Mezzaluna Rossa afferma che l'episodio è accaduto quando a Gaza City sono arrivati 15 camion di aiuti umanitari diretti alla rotatoria Kuwait, dove era programmata la distribuzione.



