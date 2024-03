Il trasporto marittimo nel porto di Baltimora è stato "sospeso fino a nuovo ordine". Lo rendono noto le autorità. Intanto due persone sono state tratte in salvo nel fiume Patapsco questa mattina dopo il crollo del ponte di Baltimora: lo ha detto in una conferenza stampa il capo dei vigili del fuoco della città, James Wallace, come riporta la Cnn. "Siamo ancora in una posizione attiva di ricerca e salvataggio a questo punto", ha aggiunto.



