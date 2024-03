Mattarella a vicepreside Pioltello, apprezzo vostro lavoro

"Ho ricevuto e letto con attenzione la sua lettera e, nel ringraziarla, desidero dirle che l'ho molto apprezzata, così come - al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo - apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell'adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo". Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto a una lettera di Maria Rendani, vicepreside dell'Iqbal Masih che nei giorni scorsi l'aveva invitato a visitare l'istituto di Pioltello al centro della bufera mediatica per la scelta di chiudere per la fine del Ramadan.



