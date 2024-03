Gb convoca l'ambasciatore cinese dopo le accuse su cyberattacchi

L'ambasciatore cinese nel Regno Unito è stato convocato oggi al Foreign Office dopo le accuse rivolte ieri dal governo di Londra a Pechino di essere dietro cyberattacchi recenti contro istituzioni della democrazia britannica. Accuse che la Cina ha seccamente respinto, ma che sono state rivolte parallelamente alla Repubblica Popolare per episodi analoghi pure da Usa e Nuova Zelanda fra gli alleati del gruppo dei Five Eyes.

La convocazione era stata annunciata ieri, come atto di protesta, e fissata per questo pomeriggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA