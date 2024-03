Antitrust, 4 milioni di multa a Verisure Italy

L'Antitrust ha irrogato a Verisure Italy, fornitrice di sistemi di allarme e relativi servizi, una sanzione di 4 milioni e 250mila euro per quattro condotte in violazione del Codice del consumo. Lo si legge in una nota. La società ha svolto attività promozionale ingannevole dal 2021 al 30 ottobre 2023 attraverso vari canali di comunicazione (spot televisivi, cartellonistica, sito web), ha ostacolato il recesso dal contratto e ha attivato automaticamente il servizio durante il periodo di ripensamento riconosciuto ai consumatori per legge. E' poi anche risultata ambigua l'indicazione relativa al foro competente



