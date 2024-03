Ue avvia indagini su Alphabet, Apple, Meta e Amazon

La Commissione europea ha avviato un'indagine di non conformità in base a quanto previsto dalla legge sui mercati digitali (Dma) sulle regole Alphabet in materia di "steering" in Google Play e di 'self-preferencing' in Google Search, sulle regole di Apple in materia di 'steering' nell'App Store e sulla schermata di scelta per Safari e sul modello 'pay or consent' di Meta.

L'esecutivo comunitario ha poi avviato iniziative investigative relative alla nuova struttura tariffaria di Apple per gli app store alternativi e alle pratiche di classificazione di Amazon sul suo mercato.



