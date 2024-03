La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, seguendo il ritracciamento a Wall Street, e in attesa dei nuovi dati macroeconomici sul fronte dell'inflazione in Giappone.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,31% a quota 40.761,06, e una perdita di 127 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a 151,20, mentre perde leggermente terreno sull'euro a 163,40.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA