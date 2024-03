Arianna Meloni, io alle europee?Per me no ma sono un soldato

Arianna sì o Arianna no in lista per le europee? "Io dico Arianna no, vi assicuro non mi appartiene.

Preferisco stare dietro le quinte, occuparmi dell'organizzazione, del partito, sento che in questo ruolo riesco a mantenere più lucidità, mi piace quello che faccio".

Così Arianna Meloni, responsabile del tesseramento e segreteria politica di Fdi, interpellata a margine del congresso romani del partito.

Ma? "Non c'è un ma. È ovvio - aggiunge - che io sono un soldato. Quindi non si può mai sapere nella vita se sei chiamato a fare altro".

"Adesso - dice poi - si parte per l'Europee, ci siamo riorganizzati e adesso si parte per la campagna elettorale dell'Europee". Quanto all'ipotesi di candidatura della presidente del Consiglio "Giorgia - conclude - non ha sciolto la riserva e quindi quello poi lo deciderà lei, sta facendo le sue valutazioni, vediamo. Se anche lei dovesse scegliere di no, io sono comunque orientata al no per me" alla corsa in prima persona per l'europarlamento.



