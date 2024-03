Putin, da Ucraina 'finestra' per fare entrare attentatori

Dai risultati parziali dell'inchiesta è emerso che dalla parte ucraina del confine era stata creata "una finestra" per permettere ai quattro attentatori del Crocus City Hall di Mosca di attraversare il confine. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso televisivo alla nazione. "Identificheremo tutti coloro che sono dietro a questo atto terroristico e pagheranno per questo", ha detto Putin, aggiungendo che i responsabili della strage al Crocus City Hall di Mosca hanno ucciso indiscriminatamente cittadini russi "come i nazisti".



