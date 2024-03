Giorgetti, nel 2024 crescita modesta ma tanto rispetto Germania

"C'è un quadro di crescita economica globale, e soprattutto europea, assai modesta. Noi abbiamo l'idea di questo modesto 1 per cento di crescita che però rispetto alla Germania in recessione rappresenta tanto. Resta il fatto che ogni azione che facciamo si cala in un contesto negativo".

Lo ha detto Giancarlo Giorgetti parlando alla scuola politica della Lega. Alla domanda su cosa ci dobbiamo aspettare dal nuovo Def, il ministro ha poi detto: Il punto è che nessuno "sa cosa sarà il mondo, l'Europa e l'Italia a fine 2024 e quindi non lo so nemmeno io, non sono un mago. Questo è un anno particolare con tante vicende e dinamiche, a partire dalle elezioni Ue e Usa. Nel mondo c'è una instabilità totale che viene dai conflitti e tutto questo non può non avere conseguenze sull'economia reale".



