Giorgetti, Europa indebitata, non decide su cose fondamentali

"Se guardiamo la nostra vecchia e indebitata Europa, abbiamo un soggetto che pretende di essere politico ma non decide sulle cose fondamentali. Negli ultimi anni in Europa è di moda, e non lo sarà più, il tema della transizione green. Adesso è diventata di moda la sicurezza comune. Questi sono i grandi obiettivi. Ma chi li paga? La risposta è semplice: o tassiamo le nostre imprese e le nostre famiglie oppure facciamo debito in questi Paese vecchi e indebitati. Noi in Italia abbiamo un piccolo problemino.

Cerchiamo di farvi fronte costruendo fiducia con le decisioni che prendiamo. Una fiducia ripagata, con un debito sempre più sottoscritto".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla convention del partito Identità e democrazia "Winds of Change" in corso a Roma. "Come possiamo ripristinare - ha aggiunto - un'altra delle condizioni fondamentali per essere competitivi? Aumentando lo spirito di imprenditorialità. Per fare questo dobbiamo costruire un sistema di tassazione che favorisce chi lavora, produce e investe. E poi ridurre il più possibile la burocrazia e la regolamentazione, liberando lo spirito imprenditoriale da questa gabbia. Bisogna avere le idee chiare in questa direzione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA