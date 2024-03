Decaro, calpestano città per vittoria elettorale a tavolino

"Non sono venuto qui a fare polemiche, io non rispondo perché la migliore risposta è qui davanti a me, in questa piazza, la risposta più vera è più forte siete voi". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, dal palco della manifestazione 'Giù le mani da Bari', accolto da applausi e cori. "Quello che stanno cercando di farci è una vergogna senza confini - ha aggiunto - non si calpesta una città solo per un calcolo elettorale, per vincere una partita a tavolino, non si calpesta la storia dei baresi perché si ha paura di perdere una campagna elettorale che perdono da 20 anni, perché non hanno mai avuto un progetto per la città".



