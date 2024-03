Valentino e Piccioli, la collaborazione finisce

"La maison Valentino e il suo direttore creativo Pierpaolo Piccioli comunicano la loro decisione congiunta di interrompere la loro collaborazione. Dal 2016, Pierpaolo Piccioli, nel ruolo di direttore creativo, ha influenzato significativamente il percorso della maison con la sua visione, dedizione e spirito innovativo, influenzando un capitolo cruciale nella storia dell'azienda". Lo annuncia una nota congiunta. "Sono grato a Pierpaolo per il suo ruolo di direttore creativo e per la sua visione, impegno e creatività che hanno portato la maison Valentino a quello che rappresenta oggi", dice Jacopo Venturini, Ceo Valentino. "Estendiamo il nostro più profondo ringraziamento a Pierpaolo per aver scritto un capitolo importante nella storia della Maison Valentino. Il suo contributo negli ultimi 25 anni lascerà un segno indelebile", commenta Rachid Mohamed Rachid, Chairman Valentino.

Queste le parole di Piccioli: "Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre. Sono stato in questa azienda per 25 anni, e per 25 anni sono esistito ed ho vissuto insieme alle persone che con me hanno intessuto le trame di queste storia bella che è mia e nostra. Tutto è esistito ed esiste grazie alle persone che ho conosciuto, con cui ho lavorato, con cui ho condiviso sogni e creato bellezza, con cui ho costruito qualcosa che appartiene a tutti, e che resta immutabile e tangibile. Questo patrimonio d'amore, di sogni, di bellezza e di umanità, lo porto con me, oggi e per sempre. Questa è la bellezza che abbiamo creato, è vita, speranza, opportunità e gratitudine, è la mia gente, il mio cuore, è l'amore che ti regala tutte le possibilità del mondo, soprattutto quelle che da solo non potresti immaginare.

Grazie a ogni singola persona che ha reso possibile in un modo o nell'altro tutto questo, è stato un privilegio e un onore condividere il mio percorso, e i miei sogni, con voi. E grazie al signor Valentino e a Giancarlo Giammetti che mi hanno consegnato i loro".

Una nuova organizzazione creativa per la maison sarà annunciata presto.



