Scende dall'auto in panne, anziana travolta e uccisa a Roma

Scesa dall'auto rimasta in panne è morta travolta da una macchina. L'incidente è avvenuto stamattina sulla Tangenziale Est di Roma, all'altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni. Sul posto pattuglie del II Gruppo Sapienza della polizia locale.

A quanto ricostruito la donna italiana di 85 anni è stata colpita mentre si trovava fuori dalla sua vettura, verosimilmente in panne al centro della carreggiata, da una macchina guidata da una 65enne che si è fermata a prestare soccorso. Chiuso il tratto di strada per i rilievi. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA