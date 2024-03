Salvini, con vittime mafie e con chi lotta contro questo cancro

"Una preghiera per tutte le vittime innocenti e gli eroi uccisi da mafia, camorra e 'ndrangheta, da commemorare per non dimenticare. Con un ringraziamento anche alle donne e agli uomini che, ogni giorno, mettono a rischio la loro vita nella lotta quotidiana contro questo cancro, da estirpare in ogni sua forma.

Siamo e saremo sempre dalla vostra parte". Lo scrive il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sui suoi profili social nella giornata della Memoria dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie



