Gaza, Israele: 3 milioni di dollari trovati nell'ospedale Shifa

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver sequestrato contanti per un valore di 3 milioni di dollari - in valuta statunitense e dinari giordani -, presso l'ospedale Shifa a Gaza, soldi apparentemente destinati ad essere utilizzati da Hamas e da altri gruppi terroristici.

In un post sul loro account X, le Idf aggiungono che nella stessa operazione circa 3.700 civili palestinesi sono stati evacuati dal centro medico e diretti verso il sud della Striscia. Durante questa fase sono stati catturati circa 300 sospetti terroristi tra cui alti comandanti di Hamas e della Jihad islamica palestinese, specifica l'esercito di Israele. Le Idf rendono infine noto di aver di aver consegnato ieri allo Shifa circa 1.800 litri d'acqua, 3,8 tonnellate di cibo e un camion di carburante.



