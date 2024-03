Crui, 'università luoghi di dialogo, condanna violenza'

La Conferenza dei rettori "ribadisce che la violenza contraddice l'essenza stessa dell'università, sede naturale del pensiero critico, e rinnova la propria ferma condanna per qualunque atto teso a silenziare con la prevaricazione l'opinione altrui". Dopo l'incontro con il Ministro Bernini, Crui, al termine della riunione di oggi, conferma "l'impegno ad adottare buone pratiche orientate alla preservazione del diritto di esprimere qualunque opinione all'interno degli spazi universitari, nel rispetto del confronto culturale, del vivere civile e dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica".

"Gli atenei sono comunità di studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo che, attraverso la formazione, la ricerca scientifica e il dialogo, generano e trasmettono nuovo sapere, fondato sul confronto, anche aspro e determinato, fra tesi diverse. Argomentate e non gridate. Sostenute dall'esercizio della ragione e non imposte", conclude la Conferenza dei rettori delle università italiane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA