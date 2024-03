Spohr, 'ottimista su Ita, vogliamo ok Ue al più presto'

"Vogliamo chiudere l'accordo" con Ita, ottenendo il via libera della Commissione europea, "il prima possibile e sono ancora ottimista perché ogni politico con cui parlo a Berlino, a Roma e anche a Bruxelles capisce che Ita merita un futuro, l'economia italiana merita di essere collegata anche in futuro, e la cooperazione tra Lufthansa e Ita è la risposta". Lo ha detto l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, parlando ai giornalisti a margine dell'Aviation Summit a Bruxelles, organizzato da Airlines for Europe.

"Non lavorerei nel settore dell'aviazione se non fossi una persona ottimista", ha aggiunto Spohr.



