Pd, maggioranza annuncia che affosserà conflitto interessi

"La maggioranza ha annunciato che presenterà un emendamento al conflitto d'interesse che, di fatto, affossa nuovamente una proposta in quota delle opposizioni". Lo comunica la capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali della Camera, Simona Bonafè, che sottolinea che come avvenuto su salario minimo "incardinano la proposta, si fanno le audizioni e poi, alla vigilia dell'esame in Aula, azzerano il dibattito con un emendamento che delega il governo ad intervenire sulla materia. Con questa modalità - conclude - la maggioranza e il governo schiacciano le prerogative delle opposizioni e sviliscono il ruolo del Parlamento".



