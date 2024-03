Adesso c'è anche la data: l'8 aprile verrà aperto il cantiere per l'abbattimento del sito ex Whirlpool di Napoli, storico sito industriale del capoluogo partenopeo.

"Il prossimo 8 aprile si aprirà il cantiere per dare il via all'abbattimento del sito ex Whirlpool a Napoli". Lo annuncia Felice Granisso, ceo della newco Italian Green Factory (Gruppo Tea Tek), a conclusione del tavolo convocato a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



