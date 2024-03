Borsa: l'Asia in rialzo in attesa della Fed

Borse asiatiche in rialzo in attesa delle decisioni della Fed sui tassi che arriveranno in serata, mentre i future negli Usa e in Europa segnano lievi cali che non scalfiscono i massimi segnati in questi giorni.

Hong Kong avanza dello 0,3%, Shanghai e Shenzhen dello 0,5% mentre Seul indossa la maglia rosa (+1,3%), in scia alle indiscrezioni che vedono Ndivia valutare l'acquisizione dei chip di memoria di Samsung Electronics. Fiacca Sydney (-0,1%) mentre Tokyo è chiusa per festività.

Il mercato si attende che la Fed mantenga i tassi fermi per la quinta riunione consecutiva e ha aumentato le scommesse al ribasso nei confronti dei Treasury americani per proteggersi nel caso in cui Powell costringa gli investitori a rivedere ulteriormente le loro aspettative. Si guarderà in particolare alle proiezioni economiche della Fed per capire se la previsione di tre tagli nel 2024 verrà ridimensionata.

Dopo due giorni di rialzi tira il fiato il petrolio, con il Wti che cede lo 0,4% a 83,13 dollari al barile, mentre l'oro è poco mosso (+0,2%) a 2.158 dollari l'oncia.



