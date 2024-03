Basilicata: passo indietro di Chiorazzo, sosterrà Marrese

Angelo Chiorazzo (Basilicata Casa Comune) non si candiderà a governatore per le Regionali del 21 e del 22 aprile. Secondo quanto si è appreso negli ambienti politici lucani, l'imprenditore ha accolto l'appello dei segretari regionali di Pd, Europa Verde, M5S, Sinistra Italia, Basilicata Possibile e Psi e quindi sosterrà il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese (Pd), candidato del centrosinistra. Chiorazzo aveva già fatto un passo indietro per appoggiare l'oculista Domenico Lacerenza, che era stato scelto sempre del centrosinistra e che si era poi ritirato lo scorso 16 marzo, tre giorni dopo la designazione.



