Scuola: dal 28 marzo al 2 aprile compresi le vacanze di Pasqua

Tra poco più di una settimana iniziano le vacanze di Pasqua, che quest'anno è domenica 31 marzo. Oltre alla domenica di Pasqua e al lunedì di Pasquetta gli studenti hanno altri quattro giorni di stop dalle lezioni.

Le date sono uguali in tutte le regioni, fa eccezione la regione Valle d'Aosta, e vanno da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile compresi. Tutti gli studenti torneranno quindi in aula mercoledì 3 aprile, tranne in Valle d'Aosta dove si torna il 2 aprile.



