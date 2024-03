Nyt, gruppo esterno annuncia 120 milioni per Biden

La League of Conservation Voters, un'organizzazione leader per il clima e tra i maggiori finanziatori di cause progressiste, ha annunciato un impegno di 120 milioni di dollari per sostenere la rielezione di Joe Biden alla Casa Bianca, mentre il suo rivale Donald Trump fatica nel fundraising. Lo riferisce il New York Times, sottolineando che in tal modo la spesa totale dei gruppi esterni a favore del presidente raggiungerà un miliardo di dollari. La campagna di Biden, dal canto suo, prevede di raccogliere e spendere 2 miliardi di dollari.



