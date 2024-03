Meloni, in politica estera governo coeso, compatto, determinato

"Non ho moltissime cose da dire anche se ho trovato il dibattito ricco di spunti e di molti elementi di condivisione, anche trasversali. Alcune cose però non le condivido a partire dall'intervento del senatore Sensi" in merito "alla compattezza della maggioranza" in politica estera.

Lo ha detto in sede di replica al Senato la premier Giorgia Meloni. "Non c'è nulla oltre alla linea politica del governo che non sia votata in aula e portata all'estero. E posso dire senza timor di smentita che il governo in un anno e mezzo ha la stessa posizione e la stessa determinazione come è riconosciuto all'estero ma non in Italia".



