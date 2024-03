Mattarella,la sfida del Covid vinta con lo sforzo di tutti

L'epidemia del Coronavirus ha generato una "crisi" che "è suonata terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l'umanità e di come solo una risposta coordinata a livello globale sia stata in grado di farvi fronte, con l'accelerazione nella messa in opera delle più recenti scoperte della ricerca in cui protagonista è stata l'Unione Europea". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus.

"Lo sforzo sinergico e solidale delle Istituzioni ad ogni livello" ha consentito di arginare un nemico intangibile all'insegna di una rinascita globale", aggiunge. La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus richiama l'attenzione della nostra comunità sulla terribile prova affrontata in occasione della pandemia e costituisce occasione di vicinanza ai familiari dei tanti deceduti a causa della pervasiva diffusione del Covid - 19", dice ancora il capo dello Stato. Si è trattato di una "pagina dolorosa della storia recente del nostro Paese e del mondo intero", sottolinea Mattarella che evidenzia come "la memoria collettiva ne sia uscita segnata". "In questa Giornata - conclude Mattarella - la Repubblica commemora le vittime dell'epidemia e rinnova sentimenti di profondo cordoglio a tutti i familiari".



