"Era scontato che la pubblica accusa chiedesse la condanna, continuo ad avere fiducia nella giustizia e ciò in ragione della mia completa estraneità rispetto a quanto addebitatomi''. E' quanto afferma l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, dopo la richiesta di condanna a otto anni per la vicenda della casa di Montecarlo.

Fini è presente in tribunale a Roma.



