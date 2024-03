Unità d'Italia: Mattarella depone una corona al Milite Ignoto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto all'Altare della Patria, in occasione della Festa dell'Unità Nazionale.

Dopo aver passato in rassegna i reparti delle forze armate schierati, e aver ascoltato l'inno nazionale accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa, a quello della Camera Lorenzo Fontana, alla premier Giorgia Meloni e al presidente della corte costituzionale Augusto Barbera, Mattarella si è fermato in raccoglimento al Milite Ignoto.

Al termine della cerimonia Mattarella ha salutato le alte cariche dello Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA