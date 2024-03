Ue, 'l'Egitto è un pilastro della sicurezza nel Mediterraneo'

"L'Unione europea riconosce l'Egitto come partner affidabile e il suo ruolo geostrategico unico e vitale di pilastro della sicurezza, della moderazione e della pace nella regione del Mediterraneo, del Vicino Oriente e dell'Africa. L'Egitto e l'Ue continueranno a lavorare per costruire un'agenda positiva per la prosperità e la stabilità.

L'Egitto e l'Ue continueranno a lavorare sui loro impegni per promuovere ulteriormente la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani, la parità di genere e le pari opportunità, come concordato nelle priorità del partenariato". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta del Cairo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA