Il Milan batte il Verona 3-1 al Bentegodi e con la terza vittoria di fila in campionato rafforza il secondo posto in classifica dopo il pareggio della Juventus con il Genoa. I rossoneri sono andati in vantaggio con Theo Hernandez alla fine del primo tempo, raddoppiando poi con Pulisic. Noslin ha accorciato le distanze al 19' e i gialloblù si sono fatti pericolosi ma Chukwueze al 34' ha ristabilito le distanze.



