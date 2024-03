Serie A: Inter-Napoli 1-1

L'Inter frena in campionato dopo le fatiche, anche psicologiche, di Champions League e pareggia 1-1 col Napoli a San Siro. Darmian segna il vantaggio prima dell'intervallo, Meret fa miracoli e nel finale Juan Jesus segna il gol dell'ex che fa arrabbiare Inzaghi. Con 14 punti di vantaggio sul Milan secondo, i nerazzurri possono comunque godersi la sosta per le nazionali e ricaricare le pile in vista della passerella finale. Gli azzurri di Calzona, ora a -9 dal quarto posto occupato dal Bologna, hanno mostrato il carattere giusto per cambiare marcia nella corsa per un posto in Europa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA