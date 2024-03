Putin pronuncia il nome di Navalny,la sua morte un evento triste

Pronunciando il nome di Alexei Navalny in pubblico per la prima volta dopo anni durante una conferenza stampa trasmessa in tv. Vladimir Putin ha detto: "Per quanto riguarda il signor Navalny. Sì, è morto. Questo è un evento triste", quindi ha aggiunto: "Qualche giorno prima che il signor Navalny morisse, alcuni colleghi mi hanno detto... che c'era l'idea di scambiare il signor Navalny con alcune persone che sono in prigione nei paesi occidentali... Ho detto 'sono d'accordo'".



